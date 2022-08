Kráľovná slovenského Istagramu Zuzana Plačková to má už zapár. Každým dňom už môže začať rodiť. Napriek tomu z pracovného tempa nepoľavuje a poctivo sa stará o všetky svoje prevádzky. Dokonca v týchto dňoch otvára ďalšie. A v sobotu, keď prišla večer domov, ostala doslova v šoku.

Manželia Zuzana Plačková a René Strausz sa už nevedia dočkať vytúženého synčeka Diona. Ten sa má narodiť už každú chvíľu. No keďže budúca mamička otvára ďalšie svoje podniky, neustále je na nohách a domov sa vracia totálne k.o. A v sobotu, keď sa vyzula, ani sama neverila vlastným očiam. Je síce už zvyknutá, že v tomto vysokom štádiu tehotenstva má neustále opuchnuté nohy, no v sobotu to bol už extrém. ,,Akože takto som ešte nemala opuchnuté nohy," smiala sa Zuzana. Našťastie, doma má starostlivého muža, ktorý jej unavené a opuchnuté nohy hneď vymasíroval.

Zuzana Plačková už čoskoro rodí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf02EojopC9/