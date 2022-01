Zuzana Strausz Plačková (30) a jej manžel René Strausz sú od 29. septembra obvinení v prípade obchodovania s drogami. Manželia sa napriek tomu hneď ďalší mesiac vybrali na luxusnú dovolenku do Dubaja. A teraz, po zrušení ich sťažnosti, si užívajú v Mexiku.

Keď sa v októbri vybrala obvinená dvojica za lukratívnou exotikou, Úrad Špeciálnej prokuratúry to nechcel komentovať. Zo strany súdu vraj pri rozhodovaní o väzbe manželov neboli totiž stanovené podmienky, ktoré by im obmedzovali pohyb. Plačková sa však zachovala zodpovedne a o útek sa nepokúsila. Možno s manželom očakávali, že budú zbavení obvinenia. To sa však nestalo!

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry zamietol sťažnosti Z. P. a R. S. proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Obe osoby sú stíhané pre členstvo v zločineckej skupine v prípade obchodovania s drogami,“ uviedla v stanovisku pred pár dňami hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová. Zuzana v tom čase opäť bola na ďalšej dovolenke v exotike.

Tieto dni sa presunula do ďalekého Mexika, kde sa stretla s ďalšími kamarátmi. Medzi nimi nechýbal raper Separ s mladučkou priateľkou Cynthiou či moderátor hiphopových relácií Osťo s manželkou Ľubicou, ktorá je jednou z tanečníc Dary Rolins. Partička sa zišla v mexickom Tulume, kde usporiadali spoločný žúr na pláži. Šampanské tieklo prúdom...

