Zuzana Plačková si zrejme uvedomila, že na to, aby bola krásna, jej filtre a rôzne aplikácie na vylepšovanie tváre nestačia, a tak sa rozhodla konať. To, aká je jej pravá tvár, mohli vidieť diváci v jej reality šou na Jojke, odvysielanej ešte v novembri 2019, kde sa ukázala plnšia v tvári i s kilami navyše. Nedávno prezradila aj sumu, ktorú vycalovala za tento "špás", keďže sa jej ľudia na to pýtali, koľko ju to stálo. "Za túto operáciu som zaplatila presne 33-tisíc eur," šokovala brunetka. V zápätí sa pochválila aj prvou fotkou, na ktorej ju ľudia nespoznávali. Zo Zuzy sa stal iný človek, no ona i naďalej používa aplikácie na svoje fotografie. A najnovšie vysvetlila, prečo podstúpila túto zmenu.

Takto vyzerala Plačková kedysi. Zdroj: archív