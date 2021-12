Marcel Forgáč (50) už roky patrí medzi našich najlepších moderátorov. Nedávno sa predstavil v Očkovacej lotérii RTVS a viacerým tak ležal v žalúdku, že prijal túto ponuku. A zašlo to poriadne ďaleko.

Pandémia koronavírusu je tu už skoro dva roky a práve tá vyvolala v ľuďoch kopu nenávisti, ktorú šíria po sociálnych sieťach. Niektoré známe osobnosti sa preto za ostatné dni rozhodli rozlúčiť so sociálnou sieťou Facebook. Cez víkend o odchode informovala novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová. Ako dôvod uviedla, že jej to prináša psychickú nepohodu a už nevládze čítať hejty a nechutné správy. Rovnako tak urobil aj Marcel Forgáč. „Rozhodol som sa vytesniť Facebook zo života. Aspoň na pár mesiacov. Hádam aj úplný koniec. Uvidíme. Je to miesto presýtené zlobou a lžou, nenávisťou a neprajnosťou,” napísal Forgáč v poslednom statuse na Facebooku.

Marcel Forgáč (druhý zľava) v Inkognite. Zdroj: TV JOJ

„Toto miesto vysáva lásku. Desí ma to a ubíja. Moji najlepší kamaráti sa zbláznili, sú agresívni a paranoidní, veria vyfabrikovaným bludom. Oni, samozrejme, majú pocit, že som sa zbláznil ja, iste. Je to miesto, kde mi konkrétni ľudia s podobou a bydliskom želajú smrť, prípadne mojim deťom. Ale hlavne mám pocit, že aj mňa samotného robí toto miesto iným – a asi aj oveľa horším,” pokračoval v statuse.

“Vymazal som si aplikáciu z telefónu. Na počítači tam nechodím, necítim sa ako obeť, som toho súčasťou, Facebook má aj veľa pozitívnych vecí, len momentálne je to takto – je to akoby nepozeráte krimi noviny a nezapĺňate si dušu negatívnym obsahom,” vysvetlil nám.