To, že exsuperstarista Peter Bažík (37) našiel po rozvode, nový vzťah, sa prevalilo len v máji minulého roku. Učarovala mu speváčka Ivanna Bagová (30). Odvtedy uplynulo len pár mesiacov a párik to myslí so svojou láskou viac ako vážne. Blondínka nosí pod srdcom ich spoločné dieťatko.

Dvojica svoju veľkú novinku prezradila v utorok v živom vysielaní markizáckeho Teleráne, kde boli obaja hosťami. Na speváčke bolo už vidieť tehotenské bruško, no to, v ktorom je mesiaci, neprezradila. "Budem prvýkrát rodič, on už bude tretíkrát, takže pre mňa je to taká novinka, sú to také nové pocity, ktoré som predtým nevnímala, takže už teraz tá láska, ktorú pociťujem k tomu dieťaťu tam je, takže sa tešíme spolu,“ prezradila hrdá nastávajúca mamička.

Peter Bažík Zdroj: MATEJ KALINA

Ďalšou novinkou tohto páriku, ktorých láska sa prevalila na jar 2022, sú zásnuby. Tie prebehli na Štedrý deň. „Mojím takým darčekom na Vianoce... Bolo ich viac, tento bol najmenší, ale zároveň najväčší - požiadal som Ivanku o ruku. Povedala áno,“ povedal Bažík a pochválil sa aj záberom z ich zásnub.

Ivanu ich zásnuby príjemne prekvapili. „Veľakrát sme sa o tom bavili, ale nečakala som, že to príde niekedy teraz. Myslela som si, že o rok o dva. Ale som veľmi poctená, lebo cítim, že Peter je ten pravý pre mňa a keď je tá láska a cítite ju z hĺbky duše, cítite, že s tým človekom chcete zostarnúť a je úplne jedno koľko času ste spolu, tak je to tam,“ netají sa blondínka, ktorá v roku 2012 vyhrala šou Hlas Česko Slovenska.