Martin Záhumenský a majiteľka zážitkovej cestovnej kancelárie orientujúcej sa na Taliansko Zdenka Záhumenská mali rozprávkovú svadbu na začiatku júna 2018. Ich láske však iba pol roka od svadby odzvonilo a nasledoval rozchod a hádzanie špiny jeden na druhého verejne cez sociálne siete. Martin má už však myšlienky úplne inde a už nejaký ten piatok je po boku nová blondínka. A práve jej identitu sa rozhodol zverejniť aj verejne.

Záhumenský (vľavo) zahviezdil v šou MaterChef. Zdroj: Instagram M.Z., TV Markíza

„Toto sme my. Držte nám palce, je čas to zobrať do ďalšieho levelu, ľúbkam ťa! Ja som ju naučil na ustrice, ona zase mňa nejesť toľko junku. Rada mi zaspáva na hrudi, ja zase pri našich telefonátoch. Čo vám poviem, sme perfect ,match',” napísal na svojom Instagrame Záhumenský a prvýkrát zverejnil fotky so svojou novou priateľkou.

Prečítajte si tiež: