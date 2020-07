"Dlho som váhala a neviem koľko ma tá ofina bude baviť, ale teraz som taká rada,"zverila sa pred pár dňami Katarína Jakeš Štumpfová, ktorá sa odhodlala na zmenu účesu. No vtedy ešte netušila, čo sa spustí iba krákto na to, ako zverejnila fotku svojej zmeny na Instagrame. To keby vopred tušila, tak sa novým účesom zrejme ani vôbec nepochváli. Ľudia ju okamžite zahrnuli obrovskou kritikou, ktorá teda rozhodne nebola pozitívna.

Katarína Jakeš Štumpfová s dcérkou. Zdroj: INSTAGRAM

"Ofina vám robí smiešny tvar hlavy. Podľa mňa vám nepristane ani k tvári. Bez nej to bolo stokrát lepšie!" "Absolútne nie, vyzerá to, ako keby si si dala tie nasadzovacie vlasy z lega." "Za mňa teda naozaj nie. Tak vám to pristalo predtým. Toto nie!" nešetrili ju ľudia v komentároch pod fotkou. Katka sa iba nestačila diviť a reakcie ju priam až ranili. Blondínka sa následne rozhodla vypnúť možnosť komentovať jej fotky, čo dovtedy ani netušila, že taká možnosť vôbec existuje.

