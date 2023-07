Zuzana Plačková vážila tesne pred pôrodom skoro 100 kíl. Neprajníci si to vtedy náramne užívali a odkazovali jej, že nie je šanca, aby sa dostala naspäť do formy. Zuza však všetkým hejterom poriadne vytrela zrak. Synčeka Diona porodila v septembri minulého roka a dnes vyzerá, akoby ani nikdy nerodila. Postavičku má ako lusk! Viacerí ju dokonca podozrievajú, že podstúpila liposukciu. Sexi mamina sa na tom iba dobre zabáva. ,,Ja sa tomu teším, pretože keď si myslí niekto, že mám ,lipošku‘ alebo photoshop, to mi veľmi lichotí,” odkázala všetkým. ,,A presne pre také komenty si pridávam aj videá z fotenia, aby bolo jasné, že som jedna z posledných, čo by mali potrebu zužovať si fotky,” dodala.

Plačková a René Rendy naspievali letnú pesničku. Zdroj: Youtube

A k skvelému dievčenskému vzhľadu jej určite dopomohlo aj to, že si nechala zmenšiť svoje obrovské prsia. ,,Teraz, keď už nemáš tie mega silikóny, máš postavu ako dievčatko," skladajú jej fanúšikovia komplimenty. ,,Moje najlepšie rozhodnutie," súhlasí Zuzana.

Prečítajte si aj: