Moderátorky markizáckeho spravodajstva sa dlhý čas na obrazovkách objavovali v nudných kostýmoch, nemastných-neslaných sakách a raz za čas ich dokonca navliekli do šiat s volánikmi, čo bolo skôr na smiech ako na obdiv. Aj čo sa týka ich účesov, boli dámy mnohokrát vystavené veľkej kritike. Hlavne Zlatica Švajdová Puškárová. Jej zafixovaná „helma“ na hlave sa pomaly stala už povestná a neraz si z nej vystrelili aj na internete.

Zlatica Švajdová Puškárová a jej účesy kedysi. Zdroj: TV Markíza

V roku 2019 sa však kompetentní v Markíze rozhodli, že je čas na poriadnu zmenu a celkové osvieženie ich hlavných tvárí. Televízia oslovila skutočných odborníkov vo svojom odbore a objednala si tzv. unikátny program so špecifickou metodikou TV image/Star systém a jeho výsledkom bola veľká premena moderátoriek. Celebritný vizážista Zdeněk Fencl, ktorý mal od začiatku v pláne zrušiť pevne fixované účesy a nastoliť prirodzený vzhľad vlasov, nám vtedy povedal: „Nežijeme v 60. rokoch, keď sa natupírované a zložité účesy nesmeli na kamere ani pohnúť.“

Zlatica Švajdová Puškárová v bielom outfite. Zdroj: Instagram

Okrem toho moderátorky obliekli do úplne nového šatu. „Premena v oblečení moderátoriek bola tiež radikálna, bola ‚šitá na mieru‘. Naša vízia bola priblížiť ich štýl k svetovým spravodajským módnym trendom. Následne sa vytvárajú individuálne šatníky, ktoré charakterizujú osobnosť a jedinečnosť moderátorov,“ prezradila nám vtedy česká dizajnérka Pavla Hromková.

Odvtedy prešli štyri roky. Markizáčky majú na obrazovkách stále šmrnc, no sú dni, keď sa objavia v modeli, ktorý sa im k postave absolútne nehodí a zvýrazní všetko, čo má ostať skryté. To je v poslednom čase aj prípad Zlatice. Ostrieľaná tvár Markízy si totiž pravidelne sadá do kresla Televíznych novín vo farebných kostýmoch zlého strihu a nelichotivej látky. Serióznej moderátorke, akou Zlatica bezpochyby je, by totiž podľa mnohých omnoho viac pasovali úplne iné strihy a strohejšie farby. Je jasné, že zrelá žena po dvoch pôrodoch nebude mať postavu ako bezdetná tridsiatka, ale keďže ľudia vedia byť mimoriadne uštipační a kamera ešte aj pridáva kilá navyše, v menej obtiahnutých šatách lepšieho strihu by sa vyhla zbytočným nemiestnym odkazom, či nie je náhodou tehotná. Za všetko môže nešťastný výber oblečenia.

V tomto prípade však nejde o žiadnu kostymérku, ktorá by chcela Zlatici zámerne uškodiť. Nie je totiž žiadne tajomstvo, že oblečenie na moderovanie správ si vyberá sama Zlatica. Ako sme sa dozvedeli, kostyméri totiž v Markíze neriešia ani nediktujú, kto bude mať čo oblečené. Na starosti majú len sklad kostýmov a ich doplnkov a moderátori sa obliekajú podľa seba. ,,V rámci vizáže a stylingu moderátorov a moderátoriek sú presne stanovené pravidlá, ktoré sa dodržiavajú," znie oficiálne vyjadrenie Markízy.

