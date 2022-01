Najdrsnejšia šou Survivor mala štartovať uplynulý týždeň, no natáčanie bolo pozastavené, keďže niektorí súťažiaci sa nakazili covidom. V Dominikánskej republike sa nachádza aj moderátor šou Martin Šmahel (39), ktorý pauzu využíva na spoznávanie okolitých krás. A fanúšikom stihol ukázať aj to, ako býva.

Súťažiaci odleteli do Dominikánskej republiky už začiatkom roka. Len niekoľko dní po prílete ich odviezli na opustený ostrov priamo do džungle, ktorá sa pre nich stala ich druhým domovom. Šou mala začať už uplynulý týždeň, no pre covid sa muselo natáčanie pozastaviť. Štart sa tak posunul na tento týždeň.

Survivor Česko & Slovensko Zdroj: TV Markíza

Martin Šmahel má čas spoznať krásy Dominikánskej republiky a odpovedať aj na zvedavé otázky divákov. Prihovoril sa im vo videu a všetkým ukázal aj to, ako býva. Nedávno sme totiž písali, že luxusný hotel to rozhodne nie je, ale uspokojiť sa musel so skromným príbytkom. A keďže more má odtiaľ poriadne ďaleko, vonku má aspoň bazén. Prepychový hotel to síce nie je, ale určite sa mu tam lepšie spí ako súťažiacim v divokej džungli.

