Michal, ktorý miluje výtvarné umenie a okrem toho sa živí aj ako taxikár, sa rozhodol nájsť si lásku prostredníctvom šou Svadba na prvý pohľad. Trojica odborníkov k nemu vybrala 40-ročnú Veroniku z Ružomberka, ktorá už stratila nádej, že si niekedy oblečie krásne biele šaty. No hneď, ako Markíza zverejnila jeho fotku, ho diváci okamžite spoznali.

Michal je 40-ročný umelec. Zdroj: tv markíza

,,Ten chlap hráva tuším v Súdnej sieni," ozvala sa diváčka Lucia. ,,On je ale že úplne všade. Zachvíľu na mňa z práčky vykukne," smiala sa Alica. ,,Michal hral v Rodinných prípadoch, v Susedských prípadoch a aj v Súdnej sieni, takže herec," pridala sa Katka. ,,Poznám ho osobne, Michal nie je herec, on príležitostne robí všeličo a chodil aj na komparzy a podobne. V Rodinných prípadoch a Súdnej sieni častokrát hrá kadekto," napísala Mária. ,,Michala poznám osobne a môžem potvrdiť, že si úprimne išiel hľadať lásku do tejto šou," ozvala sa diváčka Monika. Ako im to bude ladiť ,,pred oltárom", uvidíte už dnes večer na Markíze.