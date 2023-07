Sériu znepokojivých správ o zdravotnom stave českej legendy Jiřiny Bohdalovovej vystriedali tentoraz tie najkrajšie. Jej mladší vnuk Vojta Staš (27) si sedem mesiacov od zásnub vzal svoju dlhoročnú partnerku Helenu. Herečka si krásnu novinku nedokázala nechať iba pre seba a českému Blesku blížiacu sa udalosť radostne potvrdila. „Nebude to dlho trvať.. možno už o týždeň to bude pani Stašová. „Berú sa, pretože chcú, nie že by museli. Ale pravnúčaťa by som sa rada dočkala. Hlavne im ale prajem, aby im to vydržalo," nabonzovala počas spomínaného festivalu na svojho vnuka hrdá babička.

92-ročná herečka Jiřina Bohdalová na zahájení festivalu. V pozadí jej vnuk Vojta s manželkou Helenkou. Zdroj: Blesk

V skutočnosti bola "Bohdalka" veľmi presná, keďže Vojta sa za svoju vyvolenú oženil presne na 8. deň, odkedy to herečka oznámila svetu. Na dnes už manželov dohliadala dojatá mama Simona Stašová, ktorej neušiel ani najmenší detail a snažila sa, aby bolo v tento veľký deň všetko "tip top". Nová pani Stašová žiarila v snehobielych šatách od prestížnej značky súrodencov Ponerovcov, v ktorých vynikla jej štíhla postava. Obrad prebiehal v kostole sv. Ľudmily. „Po obrade potom ich kamaráti a blízki dohliadli na dodržiavanie tradícií, ako je hádzanie ryže či rozbíjanie tanierov,“ opísal priamo z miesta sobáša fotoreportér Blesku.

Vo veľkom štýle prebehli aj ich decembrové zásnuby, ktoré Vojta poňal ako predvianočný darček celej rodine. „Chcel som, aby to bola pre Helenku nezabudnuteľná chvíľa. Ten krok som učinil v deň siedmeho výročia nášho vzťahu,“ prezradil v tom čase Vojta Staš. Podľa Blesku svoju Helenku pozval do kina s tým, že si film užijú vo dvojici a sála bude len pre nich. Vynaliezavý romantik však ukryl mamu a babičku na balkóne a v kine schoval aj ďalších známych a rodinu - pred svojou milovanou pokľakol na pódiu.

