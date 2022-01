To, že Studenková o necelé štyri mesiace oslávi už 68 rokov, by povedal asi iba málokto. Za sviežejší vzhľad však herečka vďačí estetickým vylepšeniam. Zdenka vyzerá na svoj pokročilý vek fantasticky, žiari v divadle aj na televíznej obrazovke a to, že je na prahu okrúhlej 70-ky, je skrátka až neuveriteľné. Je to však spôsobené tým, že bojuje so starobou, čo jej sily stačia.

„Zdena nedá dopustiť na kombináciu ošetrení lasera a kyseliny hyalurónovej, plazmy či botulotoxínu. Kombo ošetrení zameraných na omladenie a revitalizáciu pokožky prináša žiadaný efekt a pleť sa jej krásne odvďačila,“ znie popis pri záberoch na sociálnej sieti známej kliniky, ako sa Studenková opäť zverila do rúk odborníkov, ktorých pravidelne navštevuje.

Pre ženy, ktoré svoj vzhľad zanedbávajú, má jasný odkaz. „Považujem za veľmi dôležité venovať čas sama sebe a neprichádzať s výhovorkami, prečo niečo nestíham. Ani pocit, že nevyjdem na ulicu neupravená, nejde ničím nahradiť. Myslím, že každej žene by malo na vzhľade záležať a ranná polhodinka za to stojí,“ odporúča Studenková. Tak, ženy, smelo do toho...

