„Mám spravené oči, podstúpila som plastiku očných viečok. Nehanbím sa za to a nevidím v tom problém. Že som si nechala ufiknúť málinko kože, čo je na tom?“ priznala nedávno českým médiám Zdena, ktorá robí pravidelne aj reklamu známej estetickej klinike, do ktorej chodí na estetické procedúry. Okrem toho sa chváli aj novými zubami. V každej časti Inkognita tak divákom vyráža dych. Najnovšie opäť prekvapila na novej fotke, na ktorej má pleť vyhladenejšiu než oveľa mladšia Zuzana Šebová. Ale po pravde… Ktorá žena by nechcela v 66-ke takto úžasne vyzerať?

Zdena Studenková sa necháva pravidelne vylepšovať. Zdroj: Archív NMH