Zdena Studenková prežije sviatky v zahraničí. Hneď po štedrej večeri sa s dlhoročným partnerom Braňom Kostkom chystajú do obľúbeného Španielska. „Momentálne sme obaja stále veľmi vyťažení, ja napr. točím do 20. decembra,” prezradila Studenková pre jojkársky TopStar. Na vianočné prípravy tak veľa času mať nebude. No však ani jej to až tak netreba, keďže Vianoce strávi mimo Slovenska.

Zdena Studenková v relácii Boli sme pri tom. Zdroj: RTVS

„Budú špeciálne v tom, že s Brankom si po Vianociach konečne užijeme dovolenku. Odcestujeme a budeme len sami dvaja. Dáme si štedrú večeru aj s mojou dcérou, lebo nik iný nám už neostal. A potom si to konečne pôjdeme užiť do nášho milovaného Španielska,” pokračovala s tým, že túto krajinu miluje. „Idem piatykrát do Barcelony, ale pôjdeme aj do Malagy. Som presvedčená, že si to užijeme, stačí len to, že budeme mimo tohto štátu,” dodala.

