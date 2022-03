Martin Šmahel (39) je síce stále v Dominikánskej republike a spolumoderuje šou Survivor, no stíha sa aktívne venovať aj sociálnym sieťam, kde mu ľudia pravidelne za jeho videá o zdravej strave poriadne nakladajú.

Zarytý vegán Šmahel opäť radí, ako by sa mali ľudia stravovať. „Si vegetarián, ale naďalej konzumuješ mlieko, mliečne výrobky, maslo, syry, vajcia, med a ryby? Toto by si mal vedieť… Nie je teda načase zmeniť to?” napísal Martin k novému videu. Komentáre na seba nedali dlho čakať. „Neuvažoval si niekedy, že by si vyhľadal odbornú pomoc psychológa alebo psychiatra? Tie tvoje názory už, naozaj, nie sú normálne,” vybehol na neho Johny.

Martin Šmahel je vegánom od roku 2019. Hoci prešiel na čisto rastlinnú stravu, neschudol ani gram. Zdroj: Instagram Martin Šmahel

“Nikdy som nemal potrebu byť normálny a už vôbec nie zapadnúť do predstavy niekoho iného. Ale hanbiť sa za to, čo si myslíš, môžeš skôr ty ako ja, keď nechápeš tieto jednoduché vety. Ale áno, je mi jasné, že je ľahšie napísať takýto hejt, ako sa zamyslieť a niečo zmeniť. Takže ja ti na rozdiel od teba rozumiem,” dodal Šmahel.