Michaela Misha Paľová (47) je verejnosti známa ako speváčka, hoci ešte pred rokmi vymenila mikrofón za fotoaparát a dizajn. Je mamou dvojičiek Mie (9) a Naly (9). Z tých sú už riadne slečny, no samotná speváčka sa vôbec nemení!

V júli to bude už desať rokov, odkedy sa jej obrátil život naruby. Stala sa mamou dcérok, na ktoré nedá dopustiť. Tie rastú ako z vody a dnes sú z nich už veľké krásavice. Obe jej robia najväčšiu radosť a tú si s nimi užila aj na Deň detí. „Dnešný MDD na Pribinke – v škole mojich detí. Konečne po ‚koronových‘ rokoch poriadna vonkajšia akcia. Moje baby si dali pomaľovať tváre, tak sme si urobili spolu fotku. Hodinku som tam s nimi strávila a s radosťou som sledovala tú detskú radosť, ako pobehovali od jedného stanoviska k druhému. Prenieslo ma to do mojich detských čias,“ pochválila sa 47-ročná Misha, ktorá sa za tie roky akoby vôbec nemenila.

Michaela Misha Paľová s dcérkami. Zdroj: https://www.instagram.com/p/B82F-S9HGDI/

