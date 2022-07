„Chcem vám oznámiť jednu zásadnú informáciu. Od 1. júla už nie som súčasťou televízie Senzi, a to ani ako jej šéf a ani ako jej moderátor. Túto skutočnosť som oznámil vlastníkom televízie Senzi ešte 30. júna. Po deviatich rokoch si chcem teraz na krátky čas oddýchnuť a načerpať nové sily, aby sa mohlo začať niečo nové a verím tomu aj niečo krásne. Hovorím to aj preto, aby sa predišlo hocijakým dezinformáciám a špekuláciám o dôvodoch môjho odchodu. Ide výlučne o moje osobné rozhodnutie na najbližšie krátke obdobie,” prihovoril sa fanúšikom Noro Meszároš prostredníctvom videa na Facebooku. A hoci chcel predísť špekuláciám, stal sa pravý opak. Ako sme od jeho nemenovaných kolegov zistili, dôvodom náhleho odchodu má byť skrytý spor. Prekvapivo medzi ním a Ottom Weiterom.

Noro Mészároš odišiel z tv Senzi. Zdroj: archív NMH

„Oni sa dlhé roky nemajú v láske. Začalo to ešte vtedy, keď žila Andrejka a pokračuje to naďalej. Žiarlia jeden na druhého. A aj keď mnohokrát pridávali rôzne fotky zo spoločných grilovačiek a návštev, bolo to iba na oko. Jeden druhého nevedia vystáť," dozvedeli sme sa z dobre overeného zdroja. „Už som nad odchodom premýšľal dlhšie. Určite to nebolo náhle rozhodnutie. Jednoducho potrebujem zmenu a chcem sa posunúť niekde ďalej. Potrebujem si hlavne oddýchnuť," povedal nám Noro, ktorý sa k Ottovi Weiterovi vyjadriť odmietol. A už to je znamením, že reči o ich spore budú predsa len pravdivé. Ich spolupracovníci boli však omnoho zhovorčivejší. „Čo sa týka Nora Meszároša, nemám čo povedať. Z televízie je preč a nemám k tomu čo dodať. Zbytočne by som rozprával hlúposti. Všetko si to musí eventuálne vybaviť sám Noro,” stručne reagoval Weiter.

„Nora sa veľmi škaredo zbavili. A mne je z toho smutno. Je to šikovný chlapec. Nemal pekný vzťah s Ottom Weiterom, a preto to takto dopadlo. Mali poradu, na ktorej sa dohodli, že bude lepšie, keď Noro odíde. Musím sa priznať, že Noro robil lepšie programy ako Otto s Petrou Maxin. Viete, oni na seba už dlhé roky veľmi žiarlili. Otto bol kedysi obyčajný ‚zlodej piesní‘, ktorý ani nevedel po slovensky. Aj s nebohou Andrejkou spievali len cover verzie, vlastné pesničky nemali. Ani Dušan Grúň nechcel, aby Weiter spieval jeho pesničky, kým žije. On bol veľmi konfliktný. Kým všetko bežalo, ako malo, nikto Nora a Otta neriešil, no potom Otto do toho začal vŕtať a bolo," prezradil nemenovaný spevák z televízie. Rovnako to vidia aj iní speváci, ktorí tiež nechceli byť menovaní.

„Konflikt vznikol medzi Ottom a Norom. Televízia sa napokon postavila na stranu Weitera. On veľa relácii vyrába a je aj dramaturgom a keďže je to hudobná televízia, nechali si hudobníka. Noro má nevýhodu v tom, že nespieva. Otto všade, kam chodí, škaredo rozprával o Norovi. Žiarlil na neho. Aj keď by sa mohlo zdať, že sú kamaráti, na pracovisku neboli. Noro síce Ottovi pomohol, keď Andrejka odišla, a keď to s ním bolo zle, dokonca bol prítomný aj na bazáre po zosnulej Andrejke, ale inak priatelia neboli. Tam je až neuveriteľná rivalita," prezradil ďalší spevák.

„Celé je to veľká aféra. Noro vymyslel veľa relácií, a to všetko odíde postupne s ním. Nielenže bol spor medzi ním a Weiterom, v poriadku to nebolo ani s peniazmi. Speváci tam účinkovali zadarmo alebo za malé peniaze, no Otto Weiter bol platený normálne," vyjadril sa aj ďalší známy nemenovaný repeťák.

A kto bude teraz riaditeľom? „Televízia má nového šéfa. Stal sa ním Anton Ondrejka, on je pravou rukou Petra Núñeza, ktorý je spolumajiteľom televízie Senzi. Nový riaditeľ je veľmi striktný človek. Otto Weiter veľmi chcel, aby sa riaditeľkou stala jeho partnerka Petra Maxin, ale nestalo sa tak. Ako som sa dozvedel, televízia s Weiterom a jeho šou už príliš v štruktúre nepočíta. Všetko bude fungovať na princípe dopyt a ponuka," dozvedeli sme sa zo zdroja z televízie.



