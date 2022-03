Vojna na Ukrajine trvá už presne dva týždne. Pri konflikte zomierajú aj nevinní civilisti. Do Užhorodu nedávno vycestovala aj producentka Wanda Hrycová (44), ktorá niesla bojujúcim kamarátom chýbajúce veci. To, čo sa v stredu udialo v meste Mariupole, keď miestna pôrodnica doslova ľahla popolom, nenechala nikoho chladným, Wandu nevynímajúc.

Hrycová bola na Ukrajine síce iba na otočku, no zanechalo to v nej silný dojem. „Videla som slovenských vojakov, ktorí nosili ženám tašky, kufre, pomáhali hendikepovaným ľuďom na vozíkoch, deťom rozdávali keksíky. Bola som svedkom toho, ako žena v aute pred nami dostala porážku a naši urobili všetko pre to, aby ju okamžite dostali dopredu, kde už na ňu čakali naši záchranári a prispôsobili celý prijímací proces tak, aby o ňu bolo postarané. A to všetko v pokoji a s pochopením,” zverila sa Wanda, no hneď na druhý deň po bombardovaní ukrajinskej pôrodnice stratila reč.

Na snímke ukrajinskí záchranári a dobrovoľníci nesú zranenú tehotnú ženu po ostreľovaní budovy pôrodnice v Mariupole počas štrnásteho dňa ruskej invázie na Ukrajine v stredu 9. marca 2022. Zdroj: TASR/AP

„Za toto zhoríte v pekle! Všetci vy, ktorí ste zodpovední za toto nezmyselné vražedné šialenstvo. Vy bezcitné, nekultúrne, neľudské hovädá, svoloč, zberba úbohá – ako môžete bombardovať pôrodnicu a detskú nemocnicu?“ napísala Hrycová na Instagrame. „Tento čin sa stane symbolom tejto hrôzostrašnej nezmyselnej vojny, ktorá je výplodom chorej mysle psychopatického zločinca a jeho prisluhovačov! Fuj, hnus, najhnusnejšie zlo vo svojej destilovanej forme,” dodala.

