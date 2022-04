Denisa Mendrejová a Slavo Hatina ml. majú spolu dve dcérky. Staršiu Grétku a mladšiu Hannah. Pár tvorili 9 rokov a pred tromi rokmi sa rozišli. Dôvod ani jeden z nich komentovať nechceli. Až teraz vyšlo najavo, že po rozchode rozhodne kamarátmi neostali. V nedeľu večer Denisa uverejnila zúfalý odkaz na Instagrame.

Bývalá misska Denisa Mendrejová. Zdroj: Robo Homola

"Krásne veľkonočné sviatky želám! Aj keď tieto sú pre mňa veľmi náročné, keďže môj bývalý partner mi v stredu poobede zo školy protiprávne uniesol deti a do dnešného dňa mi bráni stretnúť sa s nimi! Od stredy neviem, kde sú a či sú v poriadku! Podala som na neho vo štvrtok trestné oznámenie, no bohužiaľ, polícia na Slovensku nepodnikla žiadne kroky na to, aby deti vrátila naspäť! Zrejme ich viac zaujíma vyberanie pokút za rýchlosť... Aké práva my ako matky máme v tomto štáte?" napísala zhrozená Denisa.

Krátko na to pridala ďalší status. "Deti sa mi konečne po piatich dňoch vrátili. Hodinu na to, ako som pridala predošlé videá. Ďakujem za podporné správy... Vážim si to... Sila Instagramu je naozaj veľká. A neprestávam bojovať," pokračovala Mendrejová a pridala aj fotku s uplakanou dcérkou.

"Nerozumiem, prečo sa tejto tematike viac nevenuje a prečo sme my ženy ticho. Veľa z nás je ticho, lebo nechce zažiť tú hanbu a také opovrhnutie spoločnosti alebo sa bojí partnera. Veľa žien je ticho, lebo sa bojí reakcie rodiny... Myslím, že by sme nemali byť ticho," dodala.