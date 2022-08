Na obrazovkách JOJ-ky sa Habo so synom Dávidom prvýkrát objavil pred siedmimi rokmi, no dodnes sú medzi Slovákmi známi. Len ťažko by sa totiž dalo zabudnúť na ich vystupovanie, hlášky či temperament. A na ich rekordnú účasť či skvelú výhru 9 000 eur za 16 víťazstiev a 5 remíz. Habo starší sa vareniu venuje stále.

Vilo Habo pred rokmi. Zdroj: Robo HUBAC

„Dnes sme hodnotili guláše,” zveril sa uplynulú sobotu Vilo na fanúšikovskom profile na Facebooku a priložil aj fotku. Fanúšikom sa tak ukázal po vyše roku. Habo sa za ten čas takmer vôbec nezmenil – rovnaká plešina, akurát sa mu viac zaguľatilo brucho.