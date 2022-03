Štefan Skrúcaný sa kedysi ako 19-ročný zoznámil s mladou Darinou Wolfovou (16). Svoj vzťah zamilovaná dvojica po dvoch rokoch spečatila svadbou. Krátko nato sa manželom narodila dcérka Linda. Napriek snahe im vzťah nevyšiel a na výchovu dcéry ostala Darina sama. Manželmi boli tri roky. Napriek tomu, že obaja ďalej žili svoje životy, nezanevreli na seba. Linda sa so svojím slávnym otcom stretáva a aj samotný Skrúcaný sa nielen o dcére, ale aj prvej exmanželke vyjadruje iba v dobrom.

Štefan Skrúcaný s deťmi. Zľava synovia Lukáš a Tomáš a dcéra Linda. Zdroj: Život

Jeho najstaršia dcéra sa počas minuloročných vianočných sviatkov pochválila niekoľkými fotkami, na ktorých jej robí spoločnosť mama Darina a jej sestra s dcérkou. "Tento rok Vianoce už s novou generáciou Wolfovcov," napísala Linda k snímke. Je vidieť, že nielen ona, ale aj jej mama vyzerajú skvele a obe sa môžu pochváliť štíhlou postavou.

Linda však, ako je známe, nie je jediným potomkom Števa Skrúcaného. Keď stretol svoju druhú manželku Zuzanu Tlučkovú, bol ešte ženatý. Stalo sa tak počas štúdia na VŠMU. Ako to dopadlo, je dnes už všetkým jasné. Vychovali spolu dvoch synov Lukáša a Tomáša, no v 2007 sa rozviedli. „Lukáš mal vtedy trinásť a Tomáš osemnásť, vedeli si už vytvoriť svoj názor. Boli mi obrovskou oporou. Dostali vtedy aj lekciu toho, že aj mama je len obyčajný človek, ktorý má svoje trápenie. Ja som sa totiž snažila byť po celý čas kvôli nim silná, ale v jednom momente som to už nezvládla a rozplakala sa. Lukáš prišiel vtedy ku mne, objal ma a snažil upokojiť. Veľmi nás to obdobie všetkých spojilo," priznala Tlučková pred rokmi.

Herečka Zuzana Tlučková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Štefan Skrúcaný napokon našiel štastie u moderátroky Smotánky Erike Judínyovej. A práve tej v apríli 2015 povedal svoje tretie áno. Stalo sa tak po ich trojročnej známosti, vo veľkej tajnosti a to na úrade. O jej svadbe nikto netušil, ani jej spolupracovníci, všetko prebehlo v tajnosti. 20. mája 2020 sa však všetko zmenila a moderátor sa stal štvornásobným otcom. „Veľmi sa teším, že Erika aj malá Ella sú v poriadku a zdravé. Ellka nás trochu prekvapila, lebo sme ju čakali až budúci pondelok, ale asi chcela byť už na víkend doma,“ dodal pred dvomi rokmi viacnásobný otec.

Moderátorka Erika Judínyová. Zdroj: Instagram/smotanka_official

