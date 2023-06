Tri roky po výhre v SuperStar sa po Barbore Piešovej akoby prepadla zem. Rozhodla sa utiahnuť do úzadia a produkovať hudbu pre vernú skupinu jej fanúšikov. „Mojím cieľom nebolo byť slávna a stále to tak je. Mám rada moju malú skupinku fanúšikov, s ktorými som v kontakte a chodia pravidelne na moje koncerty. Sú to ľudia, ktorí ma chápu a hudbe, ktorú tvorím, rozumejú. To si veľmi cením,” povedala nám.

S výhrou prišlo aj mnoho nenávistných správ a komentárov, s ktorými sa musela vyrovnať tiež. Zdroj: TV Markíza

Ešte v ten istý rok, ako vyhrala SuperStar, stihla vydať svoj debutový album, vďaka ktorému sa udržala na očiach verejnosti. Následne zahviezdila v šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa umiestnila na bronzovej priečke. Minulý rok sa jej podarilo predstaviť aj svoj druhý album, avšak tam začala jej kariéra akosi stagnovať. Mladá speváčka poznamenala, že jej tvorbu výrazne poznačila pandémia. „Prestalo sa koncertovať. Mnoho firiem zrušilo akcie, koncerty a potom, keď už to bolo opäť možné, už nás nevolali. Pre nás, ako hudobníkov, to bol šok. Prišli sme o príjem,” pokračuje Barbora, ktorá mala po skončení šou rôzne plány, avšak situácia, do ktorej sa pre pandémiu dostala, jej neumožňovala naplniť svoje ciele.

Premena Barbory Piešovej počas šou Tvoja tvár znie povedome na Lukáša Adamca bola skutočne náročná. Zdroj: tv markíza

Do začarovaného kruhu šoubiznisu sa dostala ako dvadsaťročná a neskúsená. Uviedla, že stratila veľa peňazí na koncertoch, ktoré sa zrušili a ona, ani jej kapela, nedostali žiadnu kompenzáciu. „Nevedela som poriadne hospodáriť s peniazmi,” priznáva. Aktuálne sa stále venuje hudbe, avšak nie je to to, čo ju živí. „Nemyslím si, že ma hudba dokáže uživiť. Bude to stále moje hobby. Keď aj bola hudba moja práca, bola som stále pod tlakom. Bála som sa, že vyhorím. Chcem mať v živote hudbu za radosť, nie ako povinnosť.”

Barbora Piešová podpisuje cédečka - ide o jejdruhý album. Zdroj: Instagram

Momentálne sa venuje dobrovoľníckej činnosti v centre so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi s Downovým syndrómom, ale aktívne si hľadá prácu. „Robila by som hocičo. Neprekáža mi práca a rada sa naučím nové zručnosti. Chodím po pohovoroch, lenže to nie je také ľahké. Mám nepríjemnú skúsenosť so známym kníhkupectvom, kde som chcela pracovať, no pán majiteľ ma chcel zamestnať len preto, lebo som tá Barbora Piešová, ktorá vyhrala SuperStar a nie pre moju šikovnosť.”