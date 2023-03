Po 45 dňoch opustil ostrov v Dominikánskej republike víťaz Farmy 14, Filip „FiFqo" Jánoš. Krátko po výhre rozprávkovej sumy 75 000 eur v šou Farma si výrazný Bratislavčan zbalil kufre a spolu s 27 súťažiacimi odletel bojovať na tropický ostrov. Na ďalšiu peňažnú výhru však môže zabudnúť. Boj o 100 000 eur v Survivore ukončil prehratým duelom proti herečke Karolíne Krézlovej.

Filip Jánoš v šou Survivor. Zdroj: voyo

Prešlo pár dní a Filip zavítal do spoločnosti, keď prijal pozvanie na slávnostnú premiéru filmu Dungeons & Dragons. A tam bol neprehliadnuteľný. Ukázal sa v zelených vlasoch, čo by nebolo až také výstredné, keďže Filip strieda farbu vlasov ako ponožky. No do očí bil jeho outfit. Víťaz Farmy dorazil v teplákoch. Tie sú síce in, ale v jeho prevedení sa rozhodne na premiéru nehodili.