Adela Vinczeová nedávno oslávila okrúhlu 40-ku. Aktuálne tesne pred vyhlásením zákazu vychádzania si to s manželom Viktorom namierila na ich chalupu do Nízkych Tatier, kde si užívajú pohodu a sem-tam aj nejakú túru. A aké by to bolo, keby sa markizák Vincze nepochválil zábermi z ich vyše 20 kilometrovej túry. Adelu zachytil na lúke s krásnym výhľadom a fotku zverejnil na Instagrame. Nechýbal popis "Elite model look Liptov".

Viktor tak chcel pripomenúť, že jeho manželka kedysi skúšala šťastie v tejto modelingovej súťaži. To neostalo bez povšimnutia u manažéra Adriany Sklenaříkovej Braňa Šimončíka, ktorý Viktorovi poslal fotky 16-ročnej Adely, keď chcela byť modelkou. A tie jednoducho musíte vidieť...

Adela Vinczeová. Zdroj: RTVS

