V rámci novej série Siedmeho neba sa do akcie pomoci opäť zapoja aj politici. „Ich nasadenie bolo naozaj veľké. Jasné, celú pomoc rodinám zafinancovali, to sa ani nebavme, veď v tom bola pointa. Ale zároveň sa na rôznych prerábkach v domácnostiach fyzicky zúčastňovali naozaj naplno. Môžem absolútne vyvrátiť podozrenia, že by robili len naoko pre kameru. Trúfam si povedať, že ich osud rodín naozaj zasiahol a podľa toho k tomu pristupovali. Samozrejme, reakcie na politikov v uliciach boli rôzne a došlo aj k rôznym tvrdším konverzáciám,“ povedal Vilo.

Vilo Rozboril Zdroj: tv joj

„Mňa celkom mrzí, že politikov už dnes v médiách vidíme len ako hovoriace hlavy v oblekoch a kostýmoch niekde za diskusnými stolíkmi a v zásade ich nevidíme v normálnych ľudských situáciách, ktoré o politikoch môžu vypovedať viac ako len naučené frázy v diskusných reláciách. V siedmom nebi to uvidíme! Bude pot, bude smrad, bude únava a áno, aj ostrejšie konfrontácie budú,“ pokračoval Rozboril.

Vilo Rozboril zavolal na pomoc Petra Pellegriniho. Ten pomohol rodine finančne aj fyzicky. Zdroj: TV JOJ

A vášne, ako sám predpokladal, vyvolala aj premiérová nedeľná časť, v ktorej sa objavil Peter Pellegrini. Prišiel pomôcť Máriovi, ktorý nemá ani 40 rokov, no je úplne odkázaný na pomoc svojej mamy. „Doktorka mu zistila, že má nádor. Po desiatich rokoch alebo pätnástich sme zistili, že už nevie chodiť. Mal stále bolesti. Tak sme šli k doktorovi a povedal, že má zlomenú panvu. Toľko rokov chodil so zlomenou panvou a nikto to nezbadal,“ šokovala jeho mama. Máriov stav sa natoľko zhoršil, že sa nedokázal sám osprchovať, pretože mali v byte vaňu. Požiadali preto úrady o príspevok na výstavbu bezbariérovej kúpeľne. Ten mu však neschválili, a tak mu s umývaním neustále pomáhala mama. Neľahkú situáciu tejto rodiny vyriešilo Siedme nebo a do veľkej akcie sa zapojil aj politik Peter Pellegrini, ktorý si obliekol montérky a sám sa pustil do prerábky kúpeľne.

Mário z Čenkoviec potrebuje pomoc. Štát mu ju zamietol. Na scénu prichádza Vilo Rozboril. Zdroj: TV JOJ

Niektorí diváci to však dali Vilovi pekne „vyžrať“. „To sa mu teraz ukazuje, kde bol 12 rokov? On dobre vedel o takých problémoch, ale mu boli ukradnuté! Teraz sa mu to hodí, zbierať bodíky,“ napísal Vilovi Fero. „Dobre chalanisko Pellegrinimu povedal, hrá sa na chrumkavého, pritom bol súčasť rabovačky,“ reagoval Ľubomír. „Pellegrini chce predčasné voľby onedlho a v nich hlasy. A zrazu sa objavil v tejto relácii v takomto načasovaní. Viac niet čo dodať,“ kopili sa podobné komentáre. „Takto sa to robí, do psej matere!“ napísal ďalší divák. „Krásne gesto, ale čudujem sa, prečo je na fotke pán Pellegrini, ktorý patrí k pánom, ktorí dostali naše zdravotníctvo do hlbokého blata,“ konštatovala Mária. Nemyslí si Vilo, že povolanie Pellegriniho iba zbytočne vyvolalo ešte väčší hnev na našich politikov a malo to úplne opačný efekt, ako predpokladal?

„V prvom rade, voľba padla na politikov preto, lebo nám opäť, ako pred pár rokmi, veľa ľudí písalo, že nech politikov konfrontujeme s realitou života zdravotne postihnutých ľudí, pretože za veľa nefungujúcich vecí môže štát. A zároveň nech oni sami pomôžu, finančne i fyzicky, tak ako sa to udialo V siedmom nebi s politikmi už pred pár rokmi. Tak sme oslovili niekoľkých parlamentných lídrov, či by nepomohli konkrétnym rodinám. Viacerí z nich túto výzvu prijali. Po Petrovi Pellegrinim ,,otvorí peňaženku” a natiahne montérky Richard Sulík. A po ňom ďalší líder. Bol by som nevďačný, ak by som ja niekoho štedrosť a nasadenie v mojej relácii kritizoval. A či si z toho vezmú aj niečo do ich politickej práce? Neviem, ale istú nádej mám. Napokon to spoločne uvidíme,” vysvetlil nám Vilo. ,,J­e iné prijímať zákony a iné je vidieť dôsledky tých zákonov. Iné je hovoriť, že: Prepáčte, nezmestíte sa do tabuľky, iné je vidieť tú pani osobne a čeliť tomu, že to pre ňu znamená fatálny problém. A to a túto sezónu bude diať,“ povedal producent a režisér Peter Núñez.

Prečítajte si aj: