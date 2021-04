Moderátor Vilo Rozboril (54) už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí k programu V siedmom nebi, v ktorom si ho diváci mimoriadne obľúbili. Aktuálne to však vyzerá tak, že mieri do úplne nového projektu.

Televízia JOJ už niekoľko dní promuje novú reláciu, a to program s názvom Dom snov. Úlohy moderátora sa zhostí práve spomínaný Vilo Rozboril. Hlavnými aktérmi budú podľa všetkého mladé rodiny či páry, ktoré stále nemajú vlastné spoločné bývanie, pričom zároveň tento rok plánujú svadbu. Dá sa tak možno očakávať, že súčasťou šou by mohol byť aj svadobný obrad.

Vilo Rozboril v program V Siedmom nebi. Zdroj: tv joj

„Priatelia, mám pre vás výzvu, ktorá môže zmeniť životy. Vy, zaľúbené páry, možno aj také s vlastnými detičkami, ktoré po prvé chcete mať tento rok svadbu a po druhé nebývate vo svojom. To znamená, že bývate s rodičmi alebo v nejakých drahých podnájmoch a ste tak trochu súťaživé typy, hneď teraz ma kontaktujte na adrese. Možno sa vo vašom živote udeje zázrak menom Dom snov,” hovorí Vilo v upútavke na JOJ-ke. Čo na to celé hovorí samotný Rozboril? „Autorom námetu Domu snov som ja aj s Petrom Núñezom a verím, že to bude krásny, emotívny, ale tiež zábavný formát. Ja sa naň veľmi teším. A Siedme nebo, samozrejme, pokračuje ďalej, pretože ide už o tradičný a divácky veľmi úspešný predvianočný program JOJ-ky,” reagoval moderátor.

