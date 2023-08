To, že twiinska Daniela Nízlová, ktorá je mamou malej dcérky Lindy (3), ktorú má s expartnerom futbalistom Stanom Lobotkom, je opäť zamilovaná, sa prevalilo v apríli tohto roka. Učaroval jej o 11 rokov mladší herec z markizáckeho seriálu Druhá šanca Victor Ibara. Ten ešte na jar žiaril na Let´s Dance po boku priateľky, spolužiačky z medicíny Kristíny. Prekvapivo krátko nato sa už na živom prenose ukázal s novou frajerkou twiinskou. Speváčka krátko nato bleskovo otehotnela, čo priznala na začiatku júna – po vyše mesiaci randenia.

V máji už pozerali spolu kočíky. Zdroj: Instagram/Adalin.kočíky

Daniela aj Victor následne začali zverejňovať zamilované fotky a Ibara čoraz viac času trávil u nich doma – v rodinnom dome v Tlmačoch, kde Daniela žije spolu so sestrou Veronikou a s jej dcérkou Neou. Hrdličky dokonca už medzičasom boli vyberať aj detský kočík. Ich šťastie však, žiaľ, nemalo dlhé trvanie. Dvojica sa podľa informácií Nového Času rozišla.

Daniela Nízlová. Zdroj: Instagram danielatwiins

A to nie je jediná rana, ktorá speváčku postihla. Daniela momentálne prežíva najťažšie chvíle života! V treťom mesiaci prišla o bábätko. Na smútok jej pomáhajú zabudnúť kamarátky, s ktorými v ostatnej čase trávi viac času. Počas uplynulého víkendu si spolu užili koncert IMT Smile v Banskej Štiavnici. Tragédia zasiahla aj Victora, ten sa však snaží na smutnú udalosť zabudnúť v prítomnosti kamarátov a všetok čas venuje hlavne štúdiu medicíny. „Tú emóciu som prežil už dávnejšie, takže budem sa snažiť vám to nejako pragmaticky vysvetliť. Rozumiem, že to ľudí zaujíma a veľmi rád by som vám pomohol, ale len čo sa s niečím otvorím, tak to pre mňa nebude ničím prínosné. Preto vám k tomu žiadne informácie nechcem dať,“ povedal nám Ibara.



Prečítajte si tiež: