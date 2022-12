Vyťažená Čírová prijala pozvanie do Adelinej relácie Trochu inak, ktoré diváci uvidia v piatok o 22.30 hod. na Dvojke. „Ty si dokonalá žena, určite máš napečené,“ povie jej Vinczeová. „Presne pre tú dokonalosť som nepiekla. Povedala som si, že tento rok to urobím inak. Všetci sú u nás zvyknutí, že pečiem. Keďže každý deň do Vianoc koncertujeme, sme na cestách, nebudem piecť,“ prezradí Mária.

Mária si vianočný čas užíva. Zdroj: archív Mária Čírová

„Volala som cukrárkam. Jednej som povedala, že jej dávam za úlohu napiecť koláče, a u druhej som si objednala oblátky a slané pečivo. 23. decembra si vyložím nohy a s manželom budeme ochutnávať. Dovolila som si mať priestor pre seba a zababušená v deke budem s deťmi pozerať rozprávky. Nemôžeme robiť všetko, aj to treba prijať,“ dodala.