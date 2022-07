Žilková si pred festivalom vyskúšala niekoľko šiat, než si vybrala róbu značky Philipp Plein. K nim potom zvolila čierne topánky na vražedne vysokej platforme. „Je to ako chôdza na chodúľoch,“ netajila sa herečka. Oveľa väčšiu pozornosť si však vyslúžila jej dcéra Kordulka v priesvitných šatách od Elisabetty Franchi, pod ktorými mala trikot. Mame Veronike to však neprekážalo. „Kordulka je bývalá tanečnica, takže koľkokrát mala dres, ktorý toho zakrýval ešte menej,“ zhodnotila outfit dcéry Žilková a dodala, že by bola rada, keby skúsila byť podľa vzoru Agáty chvíľu modelkou.

Veronika Žilková v Karlových Varoch. Vidno, že po rozchode nabrala druhý dych a pre zradu Stropnického sa už netrápi. Zdroj: Profimedia

Kordule sa však táto myšlienka nepáči. ,,Ja si nájdem niečo svoje,“ reagovala. Touto reakciou mamu veľmi nepotešila, pretože tá by si predstavovala, že by si svojou krásou mohla prispieť na svoj drahý koníček, ktorým je jazdectvo. „Aby si zarobila na koňa,“ dodala Žilková.

