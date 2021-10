Rozhodne najextravagantnejší a aj najodvážnejší kúsok zvolila na finále Miss Slovensko 2021 bývalá víťazka Veronika Vágnerová. Obliekla si úsporný top, priesvitné legíny s tangáčmi a kabátik s pierkami. Odvážne legíny značky Mugler stoja cca 490 eur. A hoci sa Vágnerová inšpirovala svetovými hviezdami ako Beyoncé, Bella Hadid, Dua Lipa či Irina Shayk, Slováci pochopenie pre jej módnu kreáciu nemali. Viacerí sa zhodli, že to bolo vulgárne, lacné a pravá dáma sa oblieka úplne inak. Veronika sa preto vtedy rozhodla, že sa k svojmu outfitu aj vyjadrí. ,,Móda nie je len o krásnych šatách, móda je oveľa viac. Uvedomujem si, že to nie je model, ktorý je bežný, je extravagantný. Určite by som si ho v tomto podaní neobliekla na rodinnú oslavu, do kina alebo do divadla. Miss Slovensko považujem za projekt, kde sa prezentuje aj fashion. Nebolo mojím cieľom páčiť sa všetkým, ale priniesť niečo iné,“ reagovala brunetka.

Na snímke je Veronika Husárová. Zdroj: MARTIN DOMOK

Tento víkend to v Bratislave opäť žilo módou. Módne prehliadky si nedala ujsť ani Veronika. Spolu so svojím manželom sa nahodili a vyrazili nového nákupného centra, kde sa fashionšou konala. Jeden deň zvolila čierny otift a v nedeľu stavila na červenú, v ktorej bola odetá doslova od hlavy po päty. Čo na jej karkulkovský výzor hovoríte?

