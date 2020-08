Moderátorka Vera Wisterová (43) prežila minulý rok na konci októbra drámu ako z amerického filmu. Žiaľ, v jej prípade išlo o realitu. Jej ešte stále manžel Jeremy Hulsh (41) vtedy uniesol ich dvoch synov spred nákupného centra a utiekol s nimi do USA. Ryšavka prežívala mesiace plné hrôzy a netušila, či ich vôbec ešte niekedy uvidí. Po náročnom období má deti opäť pri sebe. Aký bol návrat na Slovensko?

Vera Wisterová sa len nedávno vrátila z Ameriky, kde na súde bojovala o to, aby si mohla svojich synov odviezť domov na Slovensko. A hoci to bolo náročné obdobie, nakoniec sa jej to podarilo a svoje milované deti Harlowa (9) a Thea (6) má pri sebe. Konečne tak môže pokojne spávať a na akciách, ktoré moderuje, už úsmev nemusí nasilu cez trápenie predstierať.

Dobrú náladu neskrývala ani počas tlačovky k novému projektu Kino pod hviezdami, ktorá sa konala uplynulý piatok. A práve tam nám prvýkrát po príchode z Ameriky otvorene povedala o svojich pocitoch. „Táto moja dramatická situácia, ktorú mám za sebou, ma naučila žiť naplno a brať, čo život prináša deň po dni. Asi som prestala plánovať a robiť si plány dopredu. Berieme to tak, že každý jeden deň je nový a z každého jedného dňa sa tešíme,“povedala nám Vera, ktorá prezradila aj to, ako náročný návrat zvládli jej synovia.

„Deti chcú byť hlavne doma, aj preto žiadnu dovolenku neplánujem. Synovia nechcú chodiť ani na dlhšie výlety, také že s prespaním. Chcú byť naozaj len doma. Teraz sa spolu hlavne prechádzame, to nás baví. Prechádzka po Devíne alebo po Železnej studničke. Keď sme sa z Ameriky vrátili, nabehli sme do starých koľají. Úplne. Deti v septembri pôjdu normálne do škôlky a školy,“ dodala teraz už Vera.