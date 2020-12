Abrhám je uväznený doma. Von vôbec nechodí, a dokonca nevychádza ani do svojej záhrady. Nedávno si neprevzal Cenu Thálie. Dôvod? Milovanú manželku, inak predstaviteľku legendárnej Popolušky, Libušu nechce vystaviť riziku nákazy COVID-19. Šafránková totiž patrí do ohrozenej skupiny ľudí - v minulosti prišla pre rakovinu o časť pľúc, a tak by pre ňu nákaza koronavírusom mohla byť veľmi vážna. Jej manžel Abrhám chce predísť všetkému, čo by mohlo jeho milovanú ženu ohroziť.

Libuša Šafránková a Jozef Abrhám patria medzi nerozlučné manželské páry. Zdroj: Archív