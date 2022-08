Jasmina Alagič (33) bude už druhýkrát moderátorkou zábavnej šou Česko Slovensko má talent. Krátko pred jej štartom sme ju vyspovedali a prezradila nám, ako sa v tejto úlohe našla, no otvorila nám dvere aj do svojho súkromia.

Jasmina, druhýkrát za sebou budete súčasťou projektu Česko Slovensko má talent. Ako ste sa našli v úlohe moderátorky takejto veľkej šou?

– Veľmi sa z toho teším, že som dostala možnosť byť v nej aj druhýkrát. Tých ľudí už môžem naozaj nazvať kamarátmi. Inak sa vám pracuje s ľuďmi, ktorých poznáte. Je to o poznanie jednoduchšie a prirodzenejšie pre mňa, lebo menej rozmýšľam nad moderovaním z profesionálneho hľadiska. Naozaj si to veľmi užívam. Síce som aj pred rokom hovorila, že sa ľudia majú na čo tešiť, v tomto 10. ročníku sa tiež skutočne majú diváci na čo tešiť. Nemal by to nikto prešvihnúť. Dva roky to moderujem, predtým som bola minimálne päť rokov diváčkou talentu, takže to viem nejako zhodnotiť a je to extrém, čo sa tam teraz udialo.

Môžete povedať, ktorý zo súťažiacich vás najviac nadchol?

– Asi ani nie, lebo sú to veľmi významní súťažiaci tohto ročníka. Len teraz, ako nad nimi rozmýšľam, mám zimomriavky na nohách. Hovorím, že kto má rád túto šou, bude ju milovať ešte viac, a kto ju doteraz nemal rád a doteraz si k nej nenašiel cestu, tak tento ročník ho určite presvedčí.

Súčasťou 10. série ČSMT bude aj váš manžel Patrik. Vedeli ste o tom dopredu alebo to bolo pre vás prekvapením?

– Priznám sa, bolo to pre mňa prekvapenie. My s mužom zásadne neriešime doma prácu, iba keď sa chceme o niečom poradiť. Bolo to pre mňa veľmi príjemné, lebo bol porotcom zrovna v deň mojich narodenín, keď sme nakrúcali. Bolo krásne ho mať pri sebe, lebo aj minulý ročník som strávila narodeniny na nakrúcaní a tento tiež. Boli to asi moje najkrajšie dvoje narodeniny, lebo boli iné. Predstavte si, že zrazu ste na pódiu, ja som teda na to predtým nebola zvyknutá, zrazu mi tam spievajú úžasní ľudia, ako sedia v porote aj s mojím spolumoderátorom. Bolo tam fantastické publikum, bolo to naozaj krásne. Aj tým, že tam bol tento rok môj muž, tak to bolo úplne dokonalé. Ešte keby som niekde v blízkosti mala malého, tak by mi nič nechýbalo.

Váš synček Sanel tam v ten deň v zákulisí nebol?

– Teraz rozmýšľam, ale na nakrúcaní bol párkrát. Keď sme robili všelijaké dokrútky, tak sa bol pozrieť na maminu, ako pracuje. Paťo s ním prišiel.

Sanel nedávno oslávil už tri roky. Chodí už do škôlky, navštevuje hodiny breakdance. Je tam hudobný talent?

– Mne je niekedy ťažké o ňom hovoriť v superlatívoch, lebo viem, že to pre niekoho môže pôsobiť ako premotivovaná matka, ktorá o dieťati iné ako kladné veci nehovorí. Ale všimli si to aj ostatní ľudia a práve preto sme ho na breakdance dali. Hudbu má extrémne v krvi, dobre pláva, prepláva už napr. celý bazén, bicykluje. Všetky tieto pohybové talenty, ktoré má, má jednoznačne po mojom mužovi. Som na neho veľmi hrdá a uvidíme, čo ho bude baviť. Keď vidíme, čo ho baví, v tom ho podporujeme, a tak sa budeme snažiť aj naďalej.



POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>