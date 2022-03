"Myslím si, že večer bol super, vypálilo to veľmi pekne. Veľmi sa z toho teším. Po dlhej dobe je tu takéto niečo pekné, aj keď situácia nie je ideálna. Myslím si, že sa tomu všetci potešili, že večer bol pekný a mohli sa aspoň trochu uvoľniť," povedala nám po vystúpení Cibulková. Tej dokonca sám Ján Ďurovčík sklonil poklonu, že ho príjemne prekvapila. "Teším sa z toho veľmi. Makala som na sebe, investovala som do toho veľa času, aj všetkého. Veľmi si to vážim, dúfam, že budem vedieť prekvapiť aj nabudúce," netají sa Dominika, ktorá naozaj nikdy predtým netancovala.

Dominika Cibulková počas prvého prenosu Let´s Dance. Napriek tomu, že bývalá tenistka doteraz nikdy netancovala, bola veľkým prekvapením večera. Zdroj: Martin Domok

"Vôbec nikdy, dokonca ani pred svadbou som netancovala, ani na tanečnú som nechodila," pokračovala s tým, že mala trému. "Samozrejme mala som trému, aj keď som zvyknutá vystupovať pred veľkým publikom. V tenise som ale na tom robila celý život, toto bolo niečo, na čom som makala pár týždňov. Adrenalín aj nervozita tam boli, ale som rada, že sme to zvládli a že prvý tanec nám takto pekne vyšiel," pokračovala.

"Musím povedať, že môj tanečný partner bol prekvapený z toho, ako som sa to rýchlo učila. Je veľmi dobrý tréner a na to, že ja som úplný amatér, vedel, ako na mňa. Pristúpil k tomu veľmi profesionálne," neskrývala nadšenie zo svojho tanečného partnera Dominika. Tú v hľadisku podporovala mama Katarína, ktorá prišla aj s jej najlepšou kamarátkou Broňou. No a na prenose nechýbal ani Cibulkovej manžel Michal, ktorý ju po celý čas podporoval v zákulisí. Dominike totiž nebolo všetko jedno. "Veľmi ma v tejto súťaži podporuje. Aj sme sa smiali, že nám to trochu pripomenulo tenisový turnaj, pretože sme dva dni skúšali, boli tu v sále. Aj teraz počas prenosu bol so mnou celý čas v zákulisí. Bol pre mňa ako psychická podpora ako pred zápasmi. Robil mi dobrú atmosféru ako vždy pred mojimi zápasmi. Už len to, že tu bol so mnou, mi dávalo veľkú podporu," dodala.

Prečítajte si tiež: