Farna v rodnej krajine rozhodne rodiť nechce. Ako veriacej sa jej nepáči potratový zákon. Preto, keď nedávno cestovala do Varšavy, dala bratovi jasné pokyny. „Povedala som mu, že tam nechcem byť sama, pretože keby sa čokoľvek stalo, tak nech ma naloží do auta a odvezie na hranice, pretože ja tam rodiť nebudem,“ prezradila Ewa v českom rádiu Expres FM, ktorá má doma už jedného syna. „Pretože sa ti môže stať, že ťa nezachránia. A to je strašné. Tam sa ženské boja. A ja by som sa bála tiež, byť tehotná v Poľsku,” dodala Ewa, ktorá si tak spomenula na nedávne úmrtie mladej mamičky, ktorej zomrelo v tele jedno z dvojčiat, ktoré čakala.

Ewa Farna čaká svoje druhé dieťatko. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYzdtpODaeS/