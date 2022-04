Dubaj je mesto, ktoré láka turistov a podnikateľov z celého sveta. Záujem o nehnuteľnosti sa tu stále zvyšuje, čo môže byť dobrá príležitosť na investovanie. No a to si zrejme uvedomili aj Jasmina s Rytmusom, ktorí si zadovážili novú nehnuteľnosť v tomto meste všetkých možností. Treba však podotknúť, že investovať v tomto meste sa naozaj oplatí, keďže za dom s rozlohou 69 m2 dáte v Dubaji 130-tisíc eur, zatiaľ čo za byt v Petržalke rovnakej rozlohy zaplatíte viac ako 200-tisíc eur.

Rytmus a Jasmina Alagič na dovolenke v Spojených arabských emirátoch. Zdroj: Instagram/rytmusking



„Na záver našej dovolenky sme si splnili ten najväčší sen, ktorý sme ani nevedeli, že máme, keď sme sem išli. Kúpili sme byt v meste, do ktorého sme sa absolútne zamilovali so všetkým, čo prináša,“ priznala Jasmina v stredu na svojom profile na Instagrame. Párik tak urobil krátko na to, ako si v bratislavskej Petržalke zadovážil luxusný byt, ktorý je ešte vo výstavbe. S novinkou sa pochválil aj Rytmus.

„Musím sa s vami podeliť s jedným z mojich splnených snov. Vždy som v kútiku duše túžil po druhom domove, kde mi vyhovuje myslenie ľudí, kde sa nešíri strach, kde sa cítim bezpečne a kde je všetko (aspoň pre môj pocit) top. Nikdy by mi nenapadlo, že si s manželkou kúpime byt v Dubaji. Celý život to mám tak, že ak mám z niečoho dobrý pocit, tak si idem preň. A najviac je to, keď má taký istý pocit aj moja manželka Jasmina,“ dodal raper.



