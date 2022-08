Bolo to 28. mája v roku 2000, keď rozvedenému Paľovi Haberovi (v tom čase mal 38 rokov) padla do oka úspešná česká topmodelka Daniela (v tom čase mala 29 rokov). Bola to vraj láska na prvý pohľad. Zaľúbili sa do seba počas spoločného moderovania šou. Paľo mal zrejme nedávno chvíľku nostalgie, keď si zaspomínal na deň ich zoznámenia.

Daniela Peštová a Paľo Habera. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cfyp7IejDxN/

„Pred pár rokmi. Zdá sa, že som si to celkom, ako sa dnes moderne hovorí, užíval,” napísal cez víkend Habera na sociálnej sieti a priložil aj červené srdiečko. Spevák zverejnil fotku a nie hocijakú. Pali si zaspomínal na deň, keď mu do oka padla jeho nastávajúca partnerka Daniela Peštová, s ktorou je dodnes. „Tak toto si veľmi dobre pamätám, bola som tehotná a v porote,” okomentovala mu to česká topmodelka Tereza Maxová. „Bol si úplne namotaný (smiech) a dodnes si,” pridala komentár Silvia Lakatošová.

