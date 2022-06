FOTO Vdovec Josef Rychtář chystá ďalšiu SVADBU: DETAILY žiadosti o ruku! To naozaj urobil TOTO? ×

Vdovec Josef Rychtář (64) po tragickej smrti Ivety Bartošovej († 48) síce tvrdil, že jeho srdce patrí len speváčke, no najnovšie to cíti inak. Od roku 2017 sa po jeho boku objavuje sympatická blondínka Iva, ktorú nedávno požiadal o ruku. Ako to celé prebiehalo a aké má s ňou plány do budúcna?