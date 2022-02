Tak tomu sa hovorí „mega úlovok”! Český herec Jiří Krampol (83) si vďaka natáčaniu svojho dokumentu našiel novú priateľku. A to rok a pol po smrti manželky Hanky ​​(† 59). Kto to je?

Krampol žiari na všetky strany. Potom, ako nedávno bojoval so zdravotnými problémami a takmer sa videl už na druhom svete, sa teší z novej lásky. Podľa zistení českého denníka Aha! ide o mladú herečku Kateřinu Bláhovú, ktorú si herec stihol dokonca nasťahovať aj k sebe domov. Informáciu potvrdilo aj niekoľko Krampolových priateľov. „Jirka prišiel na narodeniny lekárky Ivany Němečkovej s mladou ryšavkou a všetkým nám ju predstavil ako priateľku,“ zveril sa Aha! Felix Slováčik. To isté počula aj speváčka Šárka Rezková, bývalá kamarátka Dominiky Gottovej. „Je to pekné dievča! Tiež som počula, ako hovorí, že je to jeho priateľka,“ potvrdila.

Herec Jiří Krampol. Zdroj: Michal Šebeňa

Všetkých prekvapilo, že si „český Belmondo" mladú herečku, známu z viacerých českých seriálov, odviezol domov. „Ona je teraz u mňa,“ pochválil sa hosťom Krampol. „Toto je moja vec, či s niekým niekam chodím, jazdím, je to fajn dievča,“ dodal na záver herec, ktorý ovdovel v auguste 2020.