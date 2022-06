So stratou partnera sa Lenka Kapustová vyrovnávala takmer tri roky. Náročné obdobie to bolo aj pre je malého syna Nikolu. Lenka sa približne rok po Robovej smrti rozhodla, že keďže syn nesie jeho priezvisko, prijme ho aj ona. A tak sa už niekoľko rokov volá Beňová. Ako slobodná mamička sa upriamila na prácu a syna. Do života jej však opäť vstúpila láska.

Lenka Beňová priznala, že po Robovej smrti sa borila nielen so stratou milovaného muža, ale aj so zdravotnými problémami, ktoré sa objavili po strese. Zdroj: Archív NMH

„Volá sa Róbert Garaj (47), je to gitarista. Stretli sme sa náhodne na Seneckých jazerách. Sme spolu od leta 2020. Zbadali sme sa v preplnenom bare, pri odchode ma zastavil, spýtal sa, či niekedy dáme kávu, a už to bolo. Od prvého stretnutia to išlo nejako tak samo, už spolu žijeme, bývame,” prezradila Lenka dávnejšie v týždenníku Šarm. A už na prvý pohľad sa nedá nevšimnúť si, že jej priateľ Beňovi ako z oka vypadol. Dokonca majú aj rovnaké mená. Skrátka, na takéto typy mužov má slabosť.



