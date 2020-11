Matuška zomrel pred 11 rokmi na Floride. Jeho manželka fámy o ďalšom mužovi stále vyvracala. Najnovšie však zmenila názor a konečne priznala, že so spoluzakladateľom divadla Semafor Jiřím Plannerom (85), ktorý tiež žije v Amerike, tvoria pár.

Waldemar Matuška s manželkou. Zdroj: Profimedia

„Žijeme spolu. Cestujeme sem a tam. Len sa nám nepáči to šialenstvo okolo korony. Keď sa blíži hurikán, odletíte do L. A. Keď sa blíži zemetrasenie, tak rýchlo späť na Floridu,“prezradila Olga českému webu Aha!. Jiří bol dokonca najlepší kamarát jej manžela. „Takto by si to Walda prial. Navyše, Jirka je dávno v rodine. V New Yorku sa stal krstným otcom nášho syna,“dodala.

