Katka Žbirková má za sebou veľmi náročné chvíle. Do hudobného neba navždy odišiel jej milovaný manžel Meky, ktorému sa osudným stal opakovaný zápal pľúc. Ako to na pohrebe všetko zvládla? „Cítila som, ako pohreb pomohol ľuďom sa s tým vyrovnať, bola to taká katarzia. Ja sama cítim, že je ešte skoro na to, aby som to spracovala. Bola som v jednom kole v súvislosti s pohrebom, aby sme sa s Mekym mohli rozlúčiť. Bála som sa, aby som na niekoho nezabudla. Teraz to zo mňa spadlo a uvidíme, ako to budem zvládať ďalej,“ povedala českému Blesku s tým, že hoci Mira v poslednom čase zdravie poriadne potrápilo, takýto rýchly koniec celú rodinu veľmi zasiahol. „Povedať, že sme to čakali, je silné tvrdenie. Meky sa stretával v poslednom období so zdravotnými problémami, ale na niečo také, na to nie je človek nikdy pripravený,“ pokračovala.

Meky s milovanou manželkou Katkou. Zdroj: Blesk

Katka sa už na Mekyho profile na sociálnej sieti fanúšikom zverila, že manžel jej dopredu povedal, ako by mala jeho posledná rozlúčka vyzerať. „On mi v poslednom čase oznamoval svoje plány, ako napríklad, kto má na pohrebe hovoriť, aké pesničky sa majú zahrať. Ja som si z toho robila tak trochu ‚srandu‘ a hovorila som mu, nech mi toto nehovorí. A on na to zakaždým povedal, že je to len pre prípad, že by sa to stalo,“ smutne priznala. Ako vyzerali jeho posledné chvíle? „Posledné dni prespal a videla som, že to nie je dobré, ale takúto vec si asi nikto nechce pripustiť,“ povzdychla si a prezradila aj to, čím ju Meky poveril. „Vlastne mi tu nechal veľa práce, tak na rok. Takže sa postarám o vydanie albumu, ktorý má na starosť syn David. Čo bude potom, to je ešte vo hviezdach,“ dodala.