Od svadby s prezidentom Václavom Havlom († 75) v roku 1997 žije Dagmar v strešovickej vile. No najnovšie to vyzerá tak, že jej učarovalo centrum Prahy. Havlová si totiž zadovážila zrekonštruovaný luxusný byt na Mánesovej ulici na pražských Vinohradoch, odkiaľ je to pár krokov do Riegrových sadov alebo do vinohradského divadla.

Dôkazom o kúpe je aj zápis vo verejnom katastri nehnuteľností. Havlová si byt s výmerou 100,8 štvorcového metra zaobstarala ešte minulý rok na jar. Ako rezervačný poplatok zložila developerom 12 326,91 eura, následne doplatila 671 405,68 eura. Pôžičku ani hypotéku si nebrala, všetko išlo z jej účtov.

Zázračne omladená Dagmar Havlová na fotke s filtrom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZNV-fQrOR8/

Prečo sa rozhodla kúpiť nový byt, sa zatiaľ nevie. Herečka na otázky českého Blesku nereagovala. Možno sa len rozhodla investovať do nehnuteľnosti. Jedným z dôvodov môže byť aj nedávny problém. Obťažovali ju totiž zástupy zvedavcov pred vilou v Strešoviciach. „Turisti tu stoja už dvadsať minút! Už toho mám dosť. Už som rozčúlená. Nie som múzeum! Neviete, kam sa obrátiť? Stojí tu zástup za zástupom!“ napísala raz na sociálnej sieti samotná Havlová.

