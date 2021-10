Patejdl je už 11 rokov šťastný po boku výrazne mladšej manželky Miluše (49). S tou má spoločného syna Benjamína, ktorý mu robí niekedy riadne nervy. „Syn má také ťažšie obdobie, ktoré je veľmi náročné. Dáva nám to poriadne vyžrať a nedá sa nič iné, ako počkať, až ho to prejde,“ priznal českému Blesku zakladajúci člen Elánu Patejdl, podľa ktorého by to najskôr vyriešila jedna dobre mierená facka, ale to už teraz nejde. Spevák však vzápätí priznal, že jeho mladší syn mu nespôsobuje len vrásky na čele, ale aj pekné momenty.

Vašo Patejdl s manželkou. Zdroj: Profimedia.sk

„Na druhej strane mi robí radosť, že je inteligentný a dobre sa učí. Len mi robí starosti, že chce byť youtuberom, ale azda ho to prejde,“ hovorí Vašo, ktorý dokonca musí sledovať synových obľúbených influencerov. Muzikant okrem toho prezradil, že fanúšikov v Česku čaká na najbližšom koncerte špeciálna úprava elánovského hitu Voda, čo ma drží nad vodou.

