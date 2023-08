Vašo Patejdl je zakladajúcim členom skupiny Elán. ,,Už v roku 1968 som mal kapelu, dvoch spolužiakov, s ktorými sme cvičili. Bol to úplný začiatok, nasporili sme si na nejaké gitary,” povedal pred piatimi rokmi v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky. Keď Slovensko obsadili sovietske vojská, jeden člen kapely Vlado Kopal s rodinou emigroval do Kanady a tým sa im kapela rozpadla. Vašo preto musel začať hľadať nových členov. „Opýtal som sa Joža Ráža, či by nechcel ísť do kapely. On chodil na klavír tak ako ja, ale k inej učiteľke, no mali sme spolu hudobnú teóriu. On potom zohnal Ďura Farkaša a ten zase Zdena Baláža. To bol vlastne zárodok Elánu.” Prvý verejný koncert mali 22. apríla 1970. „Mali sme pevný cieľ. Chceli sme byť najslávnejší na svete, predpokladali sme, že dobyjeme všetky hitparády,” povedal. Aby mali na mikrofón a gitary, makali po brigádach.

Elán vo svojich začiatkoch. Zdroj: archív

Na výslnie ich vystrelila Bratislavská lýra 1979. „Keď tam človek zažiaril a mal úspech, ďalší deň ho poznali po celej republike. Áno, nás Lýra odštartovala, hlavne Kaskadér. Mohli sme konečne začať profesionálne účinkovať, a tým aj zarábať,” vrátil sa pred mnohé roky Vašo, ktorý však v roku 1985 z kapely odišiel. „Bolo to jednak preto, že sme mali veľmi veľa koncertov, stále sme boli preč. V cudzom hoteli, večer po koncerte v cudzom bare. Na tých cestách a na tých ,embéčkach', na ktorých sme jazdili, to bolo tiež veľké dobrodružstvo. Mne začalo prekážať, že sa málo venujeme tvorbe. Mali sme každý rok novú platňu, ale to bolo v takom rýchliku. Chcel som sa venovať tomu, čo som vyštudoval, teda komponovaniu. Bol to aj súkromný dôvod. Mali sme rodiny, malé deti, mne to podvedome došlo, že to takto nejde. Bolo to jedného večera, keď sme boli v Rusku, myslím vo Volgograde, keď som chalanom povedal, že odchádzam,” vysvetlil. Vašova sólová dráha bola veľmi úspešná, vydal za sebou tri úspešné albumy Chlapčenský úsmev (1986), Lov na city (1987) a Mon Amour (1989).

Elán vo svojich začiatkoch. Zdroj: archív

Prelomovým rokom bol aj rok 1996, keď sa do milovaného Elánu vrátil. „Už to bolo úplne iné obdobie, bolo po revolúcii, všetko už bolo viac-menej usadené, chalani už nebláznili, aby hrali 200 koncertov za rok,” povedal. A členom Elánu bol až do úplného konca. Pár dní pred smrťou Vašo zavolal blízkym známym. Na jeho slová nikdy nezabudnú. Boli totiž posledné. ,,Ahoj, Osky, je so mnou zle, umieram..." lúčil sa s muzikológom Oskarom Lehotským. „Ešte v piatok podvečer som s ním telefonoval, takže som vedel, že je veľmi zle. Nebol to teda ,blesk z jasného neba´, ale aj tak som z toho veľmi smutný a rozčarovaný. Je to smutné a nespravodlivé, lebo to bol veľmi dobrý človek," povedal pre teraz.sk Ján Baláž. Nezabudnuteľný Vašo podľahol zákernej chorobe. Napriek tomu, že to s ním bolo už mimoriadne vážne, ešte tri týždne pred smrťou vystupoval na festivale. Podal fantastický výkon a na pódiu sa usmieval. A tak si ho budeme navždy pamätať!

Budúci rok mali byť dva veľké koncerty Elánu pri príležitosti Patejdlovej a Rážovej 70-ky. Zdroj: archív

Vašo Patejdl mal ešte veľké plány. Diár mal doslova nabitý koncertmi. A okrem toho s Jožom Rážom chystali na budúci rok veľkolepý koncert k ich 70-ke. „Okrúhle narodeniny sme vždy oslavovali spolu. Päťdesiatku aj šesťdesiatku. Ak dožijeme, tak aj sedemdesiatku,” povedal pred piatimi rokmi a dnes z jeho slov doslova mrazí. Vstupenky na dva živé koncerty, ktoré boli naplánované na september 2024 v Bratislave a v Prahe, sa už dokonca začali pred pár mesiacmi aj predávať. „Fanúšikovia, ktorí milujú hudbu Elánu, dostávajú unikátnu možnosť zažiť kapelu ešte dvakrát naživo. A to napriek tomu, že väčšina z nich v to ani nedúfala. Skupina totiž ohlásila koniec svojej koncertnej kariéry. Páni však stále majú elán na rozdávanie a chcú sa oň podeliť s poslucháčmi a osláviť tak narodeniny. Fanúšikovia si budú môcť s Elánom zaspievať skladby, ktoré ich sprevádzali veľkou časťou života,“ povedal manažér Elánu Michal Čimera. Náhla smrť Vaša Patejdla však zrejme rozhodla o tom, že v roku 2018 skutočne odohrali svoje posledné turné.

