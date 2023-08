Zakladateľ Elánu Vašo Patejdl (†68) mal ešte veľké plány. Do jeho života však vstúpila zákerná choroba, ktorá mala extrémne rýchly priebeh. 19. augusta tak prišla nesmierne smutná správa. Spevák nesmrteľných hitov zomrel. Zostala po ňom exmanželka Alena (66), traja synovia a milovaná manželka Miluše (50). Zdrvenú rodinu teraz čakajú ďalšie mimoriadne ťažké chvíle. Zorganizovať pohreb a dať mu posledné zbohom. Rozlúčka bude v Prahe.

O úmrtí geniálneho hudobníka Vaša Patejdla informovala v sobotu ráno skupina Elán. „S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán Vašo Patejdl. Vašo, ďakujeme ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za teba a drž nám tam hore miesto.“

28. júl 2023: Jeden z posledných záberov Vaša Patejdla počas koncertu na festivale Benátská v českom Liberci. Zdroj: profimedia

Keďže Vašo žil posledné roky v Česku, mnohí sa začali okamžite zamýšľať, kde bude pochovaný – či v Prahe, kde žil s manželkou Milušou a ich 15-ročným synom Benjamínom, alebo v Bratislave, kde žijú jeho dvaja starší synovia z predchádzajúceho manželstva a mnohí známi. „Žiadne stanoviská momentálne médiám neposkytujeme. Máme sa k tomu spolu stretnúť,” vysvetlil nám elánista Ján Baláž, keď sme ho kontaktovali s otázkou ohľadom pohrebu. Následne nám predsa len prezradil, že posledná rozlúčka s Vašom bude v Prahe.

„Pohreb, to vám môžem povedať, bude v Prahe. Len zatiaľ ešte nevieme presný deň ani čas, je to v štádiu vybavovania,” potvrdil nám. Prvotné informácie hovorili, že podľahol rakovine pankreasu, neskôr sa zas objavili správy, že príčinou bola rakovina pečene. „Ešte nie je oficiálna správa o príčine úmrtia, takže nebudem o tom špekulovať. Nie som lekár a ani som nevidel žiadny jeho zdravotný záznam, zbytočne by sme nad tým špekulovali,” dodal Baláž.

Viacerých možno prekvapí, prečo sa pohreb tejto československej legendy neuskutoční v Bratislave. To, že s Vašom sa rodina, priatelia, kolegovia a verejnosť rozlúčia v Prahe, nie je totiž žiadnym prekvapením, keďže hudobník zhruba od roku 2011 žil v Česku – s druhou manželkou Milušou a ich spoločným synom Benjamínom. Okrem toho sa narodil v Karlových Varoch a keď mal 5 rokov, jeho rodina sa presťahovala do Bratislavy.

Detaily poslednej rozlúčky zverejnila Patejdlova manželka na jeho Instagrame v pondelok večer: "Posledná rozlúčka sa uskutoční v stedu 30. augusta 2023 od 14.00 v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahově. Vašo si nesmierne vážil svojich priteľov, ale i fanúšikov a priaznivcov. Možnosť rozlúčiť sa s ním tak budú mať jeho najbližší a kolegovia, ale aj široká verejnosť, pre ktorú bude vyhradený priestor na nádvorí Strahovského kláštora. Ďakujeme všetkým, ktorí Vašovi venujú tichú spomienku. S úctou Miluše Patejdlová."

Patejdl nebude jediný slovenský umelec, ktorý bude mať rozlúčku v Česku. Aj s Mekym Žbirkom († 69) sa lúčili v Prahe a pochovaný je na cintoríne v pražských Olšanoch.

Manželka zverejnila príčinu úmrtia

V pondelok večer, ako vdova Miluše zverejnila na Vašovom Instagrame dátum poslednej rozlúčky, uviedla na správnu mieru aj špekulácie o príčine úmrtia jej milovaného manžela a skvelého hudobníka. "Môjho manžela zasiahla nečakane, a predovšetkým úplne skryto, veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia slinivky brušnej. Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň. Najprv o svojej chorobe vedel iba sám Vašo a ja, následne potom jeho traja synovia. Manželovo srdce dotĺklo v skorých ranných hodinách v sobotu 19. augusta 2023. Vašo odišiel obklopený svojimi najbližšími."