Síce je Vajda šťastne ženatý s manželkou Júliou, pred kamerami sa občas nevyhne sexuálnym scénkam. A inak to nebolo ani teraz. V posteli sa ocitol s Barborou Švidraňovou. „Ty si prekrásna, si ako krv a mlieko,“ zahlásil Vajda po tom, ako sa vrhol na herečku. „Neviem, či sa mi to iba sníva. Pri tebe by mali chlapi kľačať na kolenách a recitovať básne,“ hovoril jej. No Barbora sa k ničomu nemala. „Počkaj, ty nemáš rada romantiku?“opýtal sa jej. „Mám, ale nemám na ňu chuť,“odbila ho herečka. Vajdu to aj nezastavilo. Začal ju vášnivo bozkávať.

Barbora Švidraňová. Zdroj: instagram_basie

„Si pre mňa božská a nádherná žena,“ pokračoval Vajda. Napriek tomu, že sa Švidraňovej nechcelo mať sex, napokon k nemu došlo. „Páčilo sa ti to? Musíš mi povedať, keby ti niečo nevyhovovalo,“ zisťoval herec na druhý deň ráno. „Nemám rada to kecanie okolo toho, radšej idem rovno na vec,“zahlásila ryšavka.

Prečítajte si tiež: