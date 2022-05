Český Blesk získal svedectvo muža, ktorý sa s Vaškom Jelínkom (43) zo skupiny Lunetic pokúšal oživiť muža. Obeť spevákovi vbehla v noci pod auto na diaľnici. Podľa všetkého to bol Ukrajinec.

Ako sme už informovali, k smrteľnej nehode došlo v noci zo soboty na nedeľu pri benzínke v meste Mladá Boleslav. Spevák sa vracal z koncertu Leoša Mareša domov do Jablonca nad Nisou. Na 44. kilometri diaľnice však pred ním prebehol muž, ktorý tam nemal čo robiť. Denník Blesk kontaktoval človek, ktorý sa spolu so spevákom snažil ťažko zraneného muža zachrániť. „Zastavil som pri nehode a videl, ako Vašek Jelínek oživuje muža,“ opísal desivé chvíle svedok. Náraz bol taký silný, že chodcovi odtrhlo nohu.

Máj 2022. Vašek Jelínek z kapely Lunetic mal vážnu nehodu na diaľnici, pri ktorej zahynul 40-ročný muž. Zdroj: Blesk/iBoleslav.cz

„Vašek mal vyzlečené tričko, lebo ním pánovi podviazal zranenú nohu. Zo všetkých síl sa snažil zastaviť krvácanie a zároveň sme sa striedali v masáži srdca,“ uviedol svedok, ktorému pomáhala i jeho žena. Chodec nakoniec vážnym zraneniam podľahol. „Hovoril som s pani, ktorá bola v aute s Vaškom, komunikovala so záchrankou. Vraj to bola sekunda, vôbec nič nepostrehli, len ranu,“ tvrdil svedok tragickej nehody. „Pri umierajúcom pánovi bola plačúca manželka a ďalší dvaja kamaráti. Podľa jazyka to boli Ukrajinci,“ dodal.

