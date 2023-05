Za Heribanom smúti aj Eňa Vacvalová, ktorá kedysi s Danom spolupracovala v televízii. „Bolo to ráno, do ktorého sa človek nechce zobudiť. Keď máte o jedného vzácneho milého človeka menej. Normálne som mala až zimomriavky vo vlasoch,” znela prvá reakcia Vacvalovej na náhlu smrť herca.

Dano Heriban v seriáli Horná Dolná Zdroj: TV Markíza

„Zlaté časy sme začali robiť práve s Danom. Do vysielania mi vniesol akési omladenie. Prezývala som ho ,hľadaný' a on ma oslovoval Filoména. V tom čase bol veľmi zaneprázdnený a stále som ho len zháňala. Normálne som ho potom začala oslovovať ,hľadaný'. A on potom, keď som ho ja stále ,otravovala', začal ma volať Filoména. Aj v mobile ho mám uloženého nie pod jeho menom, ale pod prezývkou ,hľadaný'. A tak si ho tam aj nechám. Pribudne mi tak k Stanovi Radičovi, pánovi Lasicovi a k Mariánkovi Geišbergovi ďalšie telefónne číslo, ktoré si nevymažem,” prezradila nám Eňa.

„Keď pre mňa tí ľudia veľa znamenali, nevymažem si ich z mobilu a Dano medzi nich určite patrí. Bol to veľmi fajn, úprimný človek. Tým, že bol oveľa mladší odo mňa, mal iné názory a priniesol mi do života omladenie, aj pracovné, aj súkromné. Jedno je isté, Dano Heriban bude veľmi veľmi chýbať slovenskej kultúre – najmä divadlu, televízii, filmom. V Zlatých časoch robil aj hudbu. Takýchto multitalentovaných ľudí, akým bol on, nie je veľa,” pokračovala moderátorka.

"Naposledy sme spolu robili silvestrovské Zlaté časy, potom bol zase hľadaný, lebo sme si sľúbili, že sa budeme občas stretávať, aby naše kamarátstvo nezaspalo. Párkrát som ho ,hľadala', občas sme boli v kontakte, no iba telefonickom. Kedysi ma zavolal do divadla, po predstavení sme sa pozerali do textov Zlaté časy. Sedeli sme v šatni a učili sa texty – aj tam bolo vidieť, že žil vo veľkom tempe. Hovorí sa, že mu zlyhalo srdiečko. Ak to tak naozaj bolo, asi to veľké tempo emócií a práce nezvládlo. Dano žil naplno a bol večne hľadaný, aspoň mnou určite a mnou večne hľadaný bude aj naďalej, aj keď viem, že už ho nenájdem. A to je hrozné,” dodala so slzami Eňa.



